Защитник «Зенита» Караваев пропустит начало нового сезона из-за травмы

Игрок ФК «Зенит» Вячеслав Караваев, получивший серьезную травму, вернется к игре, вероятно, осенью. Тренерский штаб не ожидает, что футболист сможет восстановиться к старту нового сезона. Об этом сообщил «Чемпионат».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о сроках восстановления защитника, получившего разрыв ахиллова сухожилия во время сбора команды в Катаре в январе. Как написал «Петроград», после операции футболисту потребуется около семи месяцев на восстановление.
Семак подчеркнул, что Караваев точно не успеет вернуться к началу нового сезона. Из-за серьезности травмы футболист не сможет приступить к тренировкам в ближайшее время. Его возвращение на поле возможно осенью, но точные сроки станут известны позже. Сейчас тренерский штаб не рассчитывает на защитника.
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