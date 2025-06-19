Защитник «Зенита» Караваев пропустит начало нового сезона из-за травмы

Игрок ФК «Зенит» Вячеслав Караваев, получивший серьезную травму, вернется к игре, вероятно, осенью. Тренерский штаб не ожидает, что футболист сможет восстановиться к старту нового сезона. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о сроках восстановления защитника, получившего разрыв ахиллова сухожилия во время сбора команды в Катаре в январе. Как написал «Петроград», после операции футболисту потребуется около семи месяцев на восстановление.

Семак подчеркнул, что Караваев точно не успеет вернуться к началу нового сезона. Из-за серьезности травмы футболист не сможет приступить к тренировкам в ближайшее время. Его возвращение на поле возможно осенью, но точные сроки станут известны позже. Сейчас тренерский штаб не рассчитывает на защитника.