Защитник Василий Черов вернется в воронежский клуб «Факел»

Защитник Василий Черов перейдет из «Черноморца» в «Факел». Футболист уже выступал за воронежскую команду с 2021 по 2024 год. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел за «Черноморец» шесть матчей, отметившись одной голевой передачей. В «Черноморце» у Черова была самая большая заработная плата, но стороны договорились о разрыве контракта, так как клуб принял решение о сокращении фонда оплаты труда. Предварительно, в «Факеле» Черова планируют использовать в качестве латераля.