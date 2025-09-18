Защитник «Трактора» Коромыслов заявил, что не совсем доволен качеством игры с «Автомобилистом»

Защитник хоккейного клуба «Трактор» Арсений Коромыслов дал эксклюзивное интервью Metaratings.ru , в котором поделился впечатлениями от победы над командой «Автомобилист».

По его словам, встреча действительно далась непросто — чувствовалось напряжение шестого выездного матча подряд.

«Если говорить именно о качестве игры, то не совсем доволен. Надеюсь, мы только разгоняемся и набираем обороты. Восемь очков из 12 — звучит неплохо. Можно сказать, выезд удался», — отметил хоккеист.

Коромыслов также заявил, что команда восстановится и продолжит стараться, чтобы радовать болельщиков.