Защитник СКА Менелл признался, что победа в матче с «Шанхаем» была очень важной

Защитник СКА Бреннан Менелл в интервью сайту Metaratings.ru поделился впечатлениями о победе над командой «Шанхай Дрэгонс» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча прошла 6 ноября в Санкт-Петербурге и закончилась победой хозяев со счетом 3:2 (после овертайма).

По словам хоккеиста, несмотря на плохое начало матча и многочисленные удаления, СКА смог собраться и добыть важные три очка.

«Было слишком много штрафов, но мы смогли найти ключи к победе. Это то, в чем мы нуждаемся сейчас. Наша команда переживает не лучшие времена, так что эта победа была очень важной для нас. Мы обязаны забирать очки и подниматься в турнирной таблице», — подчеркнул игрок.

Следующая встреча СКА пройдет 8 ноября против столичного «Динамо».