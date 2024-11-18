Защитник Шурыгин перешел в состав пермского хоккейного клуба «Молот»

Хоккейный клуб из Перми «Молот» пополнился новым защитником. Контракт подписали с воспитанником челябинской школы хоккея Александром Шурыгиным, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей клуба.

Отмечается, что в начале текущего сезона 27-летний спортсмен выступал за ХК «Челны». Он сыграл в 14 матчах, в которых набрал четыре очка при показателе полезности «+1».

С 2012 года Шурыгин представлял магнитогорскую команду «Металлург». После этого состоялся его дебют в Молодежной хоккейной лиге в составе клуба «Стальные Лисы». Кроме того, хоккеист был игроком «Спутника», «Белых Медведев» и «Динамо СПб».