Защитник Пальцев перешел в махачкалинское «Динамо»
Махачкалинский клуб «Динамо» объявил о трансфере защитника Валентина Пальцева. Об этом сообщил KP.RU.
Ранее спортсмен играл в «КАМАЗе». На счету 22-летнего футболиста шесть забитых голов в 75 матчах. Пальцев играх за команду Набережных Челнов в течение 2,5 лет.
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