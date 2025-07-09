Защитник Никитин продолжит карьеру в ХК «Торпедо-Горький»

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо-Горький» объявил о подписании двустороннего контракта с защитником Егором Никитиным. Срок соглашения истекает в конце сезона-2026/2027. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Известно, что 23-летний игрок начинал карьеру в Нижнекамске, выступал за систему петербургского «Динамо», затем играл в аренде за «Адмирал» и снова вернулся в состав петербургского клуба, набрав 18 очков в прошедшем сезоне.
Текущий контракт позволит Никитину играть как за фарм-команду, так и за основной состав.
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