Защитник «Локомотива» Марио Митай может перейти в «Боруссию»

Издание Markaj News сообщило о возможности перехода защитника московского «Локомотива» Марио Митая в дортмундскую «Боруссию». Журналисты пишут, что игрок привлек внимание сразу нескольких европейских клубов.
«Свободная пресса» уточнила, что скауты клуба специально приезжали в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть на игру футболиста. Кроме «Боруссии», в Митае заинтересованы английские «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».
В настоящий момент Марио Митай выступает на правах аренды за арабский «Аль-Иттихада».
Еще 20 водоемов расчистят в Подмосковье в 2025 году
Взрыв газа произошел в Ингушетии, погиб один человек
МИД назвал провокацией планы Запада разместить контингенты на Украине
Бесплатный каток с искусственным льдом открыли на улице Панфилова в Химках
Незаконные рекламу и граффити устранили еще в 4 округах Подмосковья
«Парту героя» в честь адмирала Горшкова открыли в гимназии № 9 в Балашихе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте