Защитник «Локомотива» Марио Митай может перейти в «Боруссию»

Издание Markaj News сообщило о возможности перехода защитника московского «Локомотива» Марио Митая в дортмундскую «Боруссию». Журналисты пишут, что игрок привлек внимание сразу нескольких европейских клубов.

«Свободная пресса» уточнила, что скауты клуба специально приезжали в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть на игру футболиста. Кроме «Боруссии», в Митае заинтересованы английские «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

В настоящий момент Марио Митай выступает на правах аренды за арабский «Аль-Иттихада».