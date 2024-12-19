Защитник Фукс перешел из ЦСКА в «Атлетико Минейро

Защитник Бруно Фукс, выступавший за московский ЦСКА, ушел из клуба. Об этом написала «Свободная пресса» .

Игрока приобрел бразильский «Атлетико Минейро», где футболист выступал последний год на правах аренды.

Игрок подписал с новым клубом контракт до 2028 года, а ЦСКА получил финансовую компенсацию в размере двух миллионов евро.