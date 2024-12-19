Защитник Фукс перешел из ЦСКА в «Атлетико Минейро
Защитник Бруно Фукс, выступавший за московский ЦСКА, ушел из клуба. Об этом написала «Свободная пресса».
Игрока приобрел бразильский «Атлетико Минейро», где футболист выступал последний год на правах аренды.
Игрок подписал с новым клубом контракт до 2028 года, а ЦСКА получил финансовую компенсацию в размере двух миллионов евро.
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