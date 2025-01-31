Защитник Дркушич присоединится к «Зениту» в начале следующей недели

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич присоединиться к команде в начале следующей недели. Об этом рассказал сайту «Спорт-Экспресс» агент футболиста Младен Ратковица.

Дркушич перешел в петербургский клуб из «Сочи» летом 2024 года, однако сразу после трансфера был отправлен в аренду в команду «Црвена Звезда», пишет kp.ru.

Перерыв в Российской Премьер-Лиге продлится до конца февраля. «Зенит», самый богатый и титулованный клуб в России, находится на втором месте в турнирной таблице с 39 очками, такой же показатель у лидеров — команды «Краснодар».