Защитник Андрей Семенов и нападающий Владимир Ильин покинут «Ахмат»
Защитник Андрей Семенов и нападающий Владимир Ильин уйдут из «Ахмата» в конце этого месяца. У футболистов истекают контракты с клубом, написал сайт kp.ru.
Семенов сыграл за команду 11 сезонов и стал вторым после Ризвана Уциева игроком по наибольшему количеству сыгранных матчей. Ильин в прошлом сезоне сыграл 100-й матч за «Ахмат».
Минувший сезон для команды завершился 10-й строчкой в РПЛ. Клуб набрал 35 очков.
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