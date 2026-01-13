Защитник Александр Гапечкин покинул ФК «Челябинск»

В перерыве чемпионата Первой лиги ФНЛ футбольный клуб «Челябинск» лишился своего защитника Александра Гапечкина. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Александр Гапечкин покинул расположение команды. Защитник, выступавший за „Челябинск“ на правах аренды, возвращается в „Родину“. Всего за наш клуб игрок провел 15 матчей», — уточнили в пресс-службе.

23-летний Гапечкин присоединился к ФК «Челябинск» перед стартом сезона 2025/2026, играя на правах аренды, однако не отметился забитыми голами за команду. До этого он защищал цвета московских команд «Родина» и «Родина-2».