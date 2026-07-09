Защитник Аларкон подписал долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо»

Колумбийский футболист Андреас Аларкон стал полноценным игроком махачкалинского «Динамо». Российская команда выкупила права на защитника у колумбийского клуба «Патриас Бояка», написала Neva.Today .

В прошлом сезоне Аларкон играл за «Динамо» на правах аренды. За это время он провел 21 матч в разных турнирах и забил один мяч.

Теперь сторона российской команды договорилась с колумбийским клубом о долгосрочном контракте на три года.

По итогам сезона РПЛ махачкалинцы заняли 14-е место и сохранили прописку в высшем дивизионе через стыковые матчи.