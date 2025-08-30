Защитник Адамов заявил о желании остаться в «Зените»

Игрок обороны петербургского «Зенита» Арсен Адамов выразил желание продолжить карьеру в клубе после завершения сезона. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам защитника, решение о новом контракте пока преждевременно, так как текущий договор действует еще целый год. Однако футболист признался, что заинтересован в продолжении сотрудничества с командой, добавив, что открыт для переговоров в случае соответствующего предложения от руководства.

Стоит отметить, что 25-летний игрок присоединился к составу «Зенита» два года назад. Несмотря на скромное игровое время в чемпионате России, Адамов уверенно проявил себя в кубковых встречах.