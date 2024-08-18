«Зачем жить где-то в Бирюлево?» Роднина унизила людей, живущих за третьим кольцом Москвы
Депутат ГД Ирина Роднина унизила людей, живущих за третьим кольцом Москвы
Трехкратная победительница Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о жизни в Москве, отметив, что для нее столица заканчивается Третьим транспортным кольцом. Об этом она заявила изданию Sport24.
Бывшая спортсменка рассказала, что в любой стране мира большие города и столицы отличаются от небольших населенных пунктов, причем Россия в этом плане не исключение.
По ее словам, Москва всю жизнь собирала «все самое прогрессивное, аферное и лучшее». В столицу едут амбициозные люди, желающие «ехать на белом коне», а не просто изменить свою жизнь.
«Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия», — отметила Роднина.
Она добавила, что Москва для нее любимый и родной город. Она не хочет за рубежом, а только здесь. При этом желающие приехать в Москву люди должны понимать, что не каждый из них физически и психологически готов к ее ритму и стрессам.
Роднина отказалась считать олимпийской чемпионкой фигуристку Камилу Валиеву из-за дисквалификации за допинг.