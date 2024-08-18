«Зачем жить где-то в Бирюлево?» Роднина унизила людей, живущих за третьим кольцом Москвы

Депутат ГД Ирина Роднина унизила людей, живущих за третьим кольцом Москвы

Фото: РИА «Новости»

Трехкратная победительница Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о жизни в Москве, отметив, что для нее столица заканчивается Третьим транспортным кольцом. Об этом она заявила изданию Sport24.

Бывшая спортсменка рассказала, что в любой стране мира большие города и столицы отличаются от небольших населенных пунктов, причем Россия в этом плане не исключение.

По ее словам, Москва всю жизнь собирала «все самое прогрессивное, аферное и лучшее». В столицу едут амбициозные люди, желающие «ехать на белом коне», а не просто изменить свою жизнь.

«Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия», — отметила Роднина.

Она добавила, что Москва для нее любимый и родной город. Она не хочет за рубежом, а только здесь. При этом желающие приехать в Москву люди должны понимать, что не каждый из них физически и психологически готов к ее ритму и стрессам.

Роднина отказалась считать олимпийской чемпионкой фигуристку Камилу Валиеву из-за дисквалификации за допинг.

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