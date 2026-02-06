Всероссийские соревнования по зимнему плаванию стартовали в Петербурге

Петербург приглашает поклонников зимних водных дисциплин на традиционные Всероссийские соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы». Соревнования проходят в северной столице ежегодно и привлекают сотни участников из разных уголков России и соседних стран, написал сайт vecherka-spb.ru .

Программа турнира рассчитана на два дня и включает в себя несколько этапов. Одним из основных испытаний является традиционный марафонский бег «МоржеРан», завершающийся обязательным заплывом на расстояние 25 метров. Для опытных пловцов предусмотрено дополнительное испытание — прохождение дистанции длиной шесть километров и завершение марафона прыжком в прорубь.

Участники соревнуются в категориях разного уровня сложности, демонстрируя мастерство владения техникой плавания в холодной воде и выносливость. Регион гордится поддержкой данного спортивного мероприятия, популяризирующего здоровый образ жизни и закаливание организма.