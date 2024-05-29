«Время Н»: всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проведут в Нижнем Новгороде
Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе пройдут в Нижнем Новгороде 1 и 2 июня. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные организаторов.
Мероприятие, посвященное памяти героя России Дмитрия Жидкова, состоится во Дворце спорта «Юность». Торжественное открытие — в 14:00.
Участниками состязаний станут более 200 человек. Спортсменов разделят на 15 групп по весовым категориям.
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