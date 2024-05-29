«Время Н»: всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проведут в Нижнем Новгороде

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе пройдут в Нижнем Новгороде 1 и 2 июня. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные организаторов.

Мероприятие, посвященное памяти героя России Дмитрия Жидкова, состоится во Дворце спорта «Юность». Торжественное открытие — в 14:00.

Участниками состязаний станут более 200 человек. Спортсменов разделят на 15 групп по весовым категориям.

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

«Школа, а не тюрьма». Кого накажут за раздевание воронежских выпускников перед ЕГЭ

«Денежные чаи». Суд встал на сторону онколога в споре с травницей в Москве

Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте