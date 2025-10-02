Вратарь ЦСКА Тороп отметил, что болельщики создали особую атмосферу на матче с «Локомотивом»

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями от атмосферы на игре пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива».

По мнению голкипера, яркие выступления ультрас обеих команд сделали встречу незабываемой и эмоциональной. Игрок выразил надежду увидеть такую же поддержку зрителей и на матчах российского первенства.

Сейчас ЦСКА возглавляет группу D, опережая железнодорожников лишь по дополнительным показателям. Стоит отметить, что многие болельщики клубов продолжают игнорировать матчи чемпионата России из-за введения системы Fan ID.