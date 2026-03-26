Вратарь «Трактора» Николаев заявил, что верит в перелом в серии с «Ак Барсом»

Голкипер «Трактора» Дмитрий Николаев в беседе с Metaratings.ru прокомментировал поражение во втором матче серии с «Ак Барсом» (2:4). По словам вратаря, несмотря на счет, челябинцы контролировали шайбу и выглядели не хуже соперника.

«Хороший, боевой хоккей. Контроль шайбы неплохой, защитники много помогают. Удачу надо будет в Челябинск привезти, потому что не везет пока. Но после черной полосы всегда идет белая», — отметил Николаев.

Он добавил, что в Казани не увидел ничего сверхъестественного, а на домашней арене рассчитывает на сумасшедшую поддержку болельщиков. Следующие матчи пройдут в Челябинске 27 и 29 марта.