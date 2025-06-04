Вратарь Сафонов доставил трофей Лиги чемпионов в Москву

Известный футболист, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен» и сборную России, Матвей Сафонов, прибыл в Москву с кубком Лиги чемпионов. Информация об этом событии была распространили в официальном Telegram-канале национальной команды, сообщило ИА НСН .

Спортсмен поделился видео, где рассказывает о своем раннем утреннем прилете в Москву, всего за пять часов до этого. В ролике он демонстрирует свой чемодан и кубок, символизирующий победу в престижном турнире.

Напомним, что сборная России, в составе которой теперь есть Сафонов, готовится к матчу с командой из Нигерии, запланированному на 6 июня. Игра состоится на московском стадионе «Лужники».

Ранее «Пари Сен-Жермен» одержал победу над итальянским «Интером» в финале Лиги чемпионов, завершившемся со счетом 5:0.