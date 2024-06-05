Вратарь Помазун покинет екатеринбургский клуб «Урал»
Руководство екатеринбургского футбольного клуба «Урал» объявило, что не будет продлевать аренду голкипера Ильи Помазуна. Об этом сообщил RT.
Клуб поблагодарил вратаря за уверенность, добросовестное отношение к работе, спасения в матчах и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Сейчас голкипером заинтересовались «Химки» и «Рубин».
Отмечается, что Помазун проводил сезон в «Урале» на правах аренды, сам футболист принадлежит ЦСКА.
Ивлеева выиграла суд у поставщика картошки
Более 70 лифтов заменят в Мытищах до конца года
Гостям ПМЭФ покажут спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» в день рождения Пушкина
Земельные инспекторы Подмосковья прошли курсы повышения квалификации
Сколтех заявил об увеличении числа иностранных студентов вопреки санкциям
Три выпускницы из Воскресенска сдали ЕГЭ на 100 баллов
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте