Вратарь Помазун покинет екатеринбургский клуб «Урал»

Руководство екатеринбургского футбольного клуба «Урал» объявило, что не будет продлевать аренду голкипера Ильи Помазуна. Об этом сообщил RT.

Клуб поблагодарил вратаря за уверенность, добросовестное отношение к работе, спасения в матчах и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Сейчас голкипером заинтересовались «Химки» и «Рубин».

Отмечается, что Помазун проводил сезон в «Урале» на правах аренды, сам футболист принадлежит ЦСКА.