Вратарь «Динамо» Лунев назвал Алиссона, Доннаруму и Куртуа лучшими голкиперами

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев поделился своим мнением о трех лучших голкиперах современного футбола после матча 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2). Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

«Трудно выбрать тройку лучших вратарей в мире прямо сейчас. Но, учитывая последние матчи Лиги чемпионов, я бы выделил Алиссона, Доннаруму и, пожалуй, Куртуа», — отметил Лунев в интервью.

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер вошел в историю Лиги чемпионов, установив новый рекорд по количеству сейвов в 1/8 финала. Согласно данным Opta, он совершил 16 сейвов в двух матчах с «ПСЖ».

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма проявил мастерство в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», отразив два удара в серии пенальти и обеспечив своей команде выход в четвертьфинал.