Восемь футболистов покинули «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе восьми игроков по итогам сезона-2023/24. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.
Команду покинули Антони Марсьяль, Рафаэль Варан, Брэндон Уильямс, Чарли Макнил, Маркус Лоуренс и Кай Пламли на правах свободных агентов.
Отмечается, что по итогам сезона «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место, но квалифицировался в Лигу Европы.
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