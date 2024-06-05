Восемь футболистов покинули «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе восьми игроков по итогам сезона-2023/24. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Команду покинули Антони Марсьяль, Рафаэль Варан, Брэндон Уильямс, Чарли Макнил, Маркус Лоуренс и Кай Пламли на правах свободных агентов.

Отмечается, что по итогам сезона «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место, но квалифицировался в Лигу Европы.

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