Президент Владимир Путин, участвуя в открытом уроке «Разговор о важном» в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, заявил, что участие трансгендеров* в женских турнирах губительно для женского спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Это вообще несправедливо, это чушь, бред… они убивают напрочь женский спорт, просто убивают женский спорт», — сказал он.

Путин пояснил, что при таком подходе любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в соревновании, лишив девушек всех шансов на победу.

Ранее женщина-боксер Иман Хелиф из Алжира, которая не прошла в прошлом году гендерный тест, но попала на Олимпиаду в Париже, призвала общество прекратить критику. По ее словам, травля может сломить психику спортсменов.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.