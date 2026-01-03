«Волга» и защитник Тихий договорились о переходе футболиста
Клуб «Волга» достиг договоренности с защитником Дмитрием Тихим о его трансфере, сообщил Metaratings.ru.
Игрок подпишет контракт до окончания сезона 2025/26 по формуле «полгода плюс год». Дальнейшее продление зависит от согласия обеих сторон.
Команда из Ульяновска активно искала усиление оборонительной линии. Помимо Тихого, рассматривалась кандидатура другого игрока — Артема Мамина из «Урала».
