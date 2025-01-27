Волейболист Вольвич заявил, что у него не было желания играть за границей

Капитан волейбольного клуба «Зенит-Казань» Артем Вольвич дал большое интервью сайту Metaratings.ru . В ходе беседы он рассказал, в каких зарубежных лигах хотел бы себя попробовать.

Спортсмен отметил, что раньше у него не возникало желание выступать за зарубежные клубы, так как он играл за очень достойные российские команды.

«Сейчас у меня есть мысли о загранице, но пока мне интересно играть в России. Как будет через год — не берусь загадывать», — поделился Вольвич.

Он также сообщил о мечтах съездить на неделю в Катар и на месяц в Индонезию. Волейболист добавил, что думает и о поездках в Иран, Японию или Корею.