Волейболист Вольвич заявил, что у него не было желания играть за границей
Капитан волейбольного клуба «Зенит-Казань» Артем Вольвич дал большое интервью сайту Metaratings.ru. В ходе беседы он рассказал, в каких зарубежных лигах хотел бы себя попробовать.
Спортсмен отметил, что раньше у него не возникало желание выступать за зарубежные клубы, так как он играл за очень достойные российские команды.
«Сейчас у меня есть мысли о загранице, но пока мне интересно играть в России. Как будет через год — не берусь загадывать», — поделился Вольвич.
Он также сообщил о мечтах съездить на неделю в Катар и на месяц в Индонезию. Волейболист добавил, что думает и о поездках в Иран, Японию или Корею.
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