Волейболист Волков заявил, что с гордостью играет за «Зенит-Казань»

Волейболист Дмитрий Волков, выступающий за «Зенит-Казань», дал интервью Metaratings.ru . В ходе беседы он оценил успехи команды, которая набрала почти 95% очков.

Спортсмен напомнил о нескольких досадных поражениях в текущем сезоне, однако отметил, что игроки предпочитают не акцентировать внимание на подобных моментах.

«У нас большое поле для работы, как коллектив мы постоянно растем. В этом сезоне проиграли два кубка, впереди осталось еще два. Будем бросать все силы туда и бороться за чемпионство», — заявил Волков.

По его словам, «Зенит-Казань» — один из сильнейших клубов России. Волейболист признался, что с гордостью играет за команду, и выразил радость касательно продления контракта на сезон.