Вице‑президент ФТР Селиваненко назвал Дмитриеву легендой всего теннисного сообщества и журналистики

Вице‑президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в беседе с телеканалом «Матч ТВ» прокомментировал новость о смерти бывшей теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой.

Как сообщил Селиваненко, Анна Владимировна является легендой всего теннисного сообщества и журналистики.

«Она была лучшей во всем, что делала, настоящая легенда своего дела», — процитировал RT вице-президента.

На момент смерти многократной чемпионке СССР по теннису было 83 года.

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