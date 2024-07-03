Вице-президент «Трабзонспора» Сахинкая опроверг информацию об интересе к Антону Миранчуку
ФК «Трабзонспор» не собирается заключать контракт с полузащитником Антоном Миранчуком. Об этом RT рассказал вице-президент команды Ибрагим Сахинкая.
Он подчеркнул, что со спортсменом не ведут никаких переговоров и не собираются заключать с ним контракт.
В июле Миранчук покинул «Локомотив», у него закончился контракт.
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