Вице-президент «Трабзонспора» Сахинкая опроверг информацию об интересе к Антону Миранчуку

ФК «Трабзонспор» не собирается заключать контракт с полузащитником Антоном Миранчуком. Об этом RT рассказал вице-президент команды Ибрагим Сахинкая.

Он подчеркнул, что со спортсменом не ведут никаких переговоров и не собираются заключать с ним контракт.

В июле Миранчук покинул «Локомотив», у него закончился контракт.

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