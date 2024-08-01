Вице-президент ПАОКа Кириакос: соглашение с форвардом Чаловым рассчитано на три года
Вице-президент греческого ФК ПАОК Кириакос Кириакос раскрыл детали соглашения с российским форвардом Федором Чаловым. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Представитель администрации клуба отметил, что соответствующий контракт рассчитан на три года. Он также анонсировал выход видеопрезентации игрока.
Чалов — воспитанник московского ЦСКА. Футболист провел 263 матча, забив 89 голов, добавил «Спорт», проект сайта kp.ru.
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