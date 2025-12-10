Ветеран ЦСКА Пономарев усомнился в необходимости перехода Талалаева в топ-клуб

Экс-защитник сборной СССР и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что специалисту Андрею Талалаеву не стоит покидать «Балтику». По мнению эксперта, тренер прекрасно себя чувствует в калининградской команде.

«Переход в топ-клуб? Нет, ему не надо. Потеряет себя и скатится. "Балтика" — его проект, он хорошо в нем существует и двигаться никуда не нужно», — отметил Пономарев.

Ранее спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что клуб не заинтересован в Талалаеве после его высказываний в очном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После первой части сезона «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. Коллектив Талалаева проиграл всего один раз в 18 матчах, а также пропустил лишь семь мячей.