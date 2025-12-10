Ветеран ЦСКА Пономарев предложил ужесточить лимит на легионеров до трех

Бывший защитник сборной СССР и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил NEWS.ru , что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) нуждается в ужесточении. По его мнению, оптимальная формула должна включать в себя трех иностранцев на поле.

«Конечно, нужно! Пусть на поле будет три иностранца. В заявке — сколько угодно», — подчеркнул Пономарев.

Также он отметил, что было бы здорово проводить матчи Кубка страны только с российскими игроками.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой выступил с критикой идеи запретить легионерам участвовать в Кубке России. Он назвал такую идею «шуточной формой» и поднял вопрос о том, где тогда будут выступать футболисты с иностранным паспортом.

Министерство спорта России рассматривает возможность введения ограничений для иностранных игроков в матчах Кубка России. Предполагается, что участвовать в турнире смогут только футболисты, имеющие право выступать за российские сборные команды.