Ветеран «Спартака» Гладилин заявил, что игрока «Локомотива» Батракова считают футболистом высокого уровня

Соперники считают нападающего московского клуба «Локомотив» Алексея Батракова спортсменом высокого уровня. Играть против него будут персонально и жестко, заявил бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.RU».
Он отметил, что Батраков идет по хорошему графику, поэтому теперь его будут воспринимать более серьезно.
«К нему будут относиться как к футболисту, которого надо выключать из игры. Ему предстоит многое, теперь его воспринимают как игрока высокого уровня. А все остальное зависит от него», — сказал Гладилин.
Сейчас Алексей Батраков считается лучшим нападающим текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету восемь голов и шесть результативных передач.
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