Ведущий Трофим Татаренков, выступая в эфире радиостанции Sputnik , прокомментировал успехи российского футболиста ПСЖ Матвея Сафонова, который взял четыре пенальти подряд во время матча Межконтинентального кубка.

Специалист назвал мини-чудом достижение вратаря.

«Такого не было никогда в истории ФИФА, за 121 год ее существования», — напомнил Татаренков.

Невероятная серия отраженных ударов принесла Сафонову титул самого ценного игрока встречи и стала шестым завоеванным трофеем вместе с парижским коллективом. Татаренков особо подчеркнул значимость достижения, отметив, что подобные случаи позволяют говорить о российском футболе с гордостью.