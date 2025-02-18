Ведущий Кушанашвили спрогнозировал вылет «Монако» из Лиги Чемпионов

После премьеры документального сериала «Мама, мы — ЦСКА!» телеведущий Отар Кушанашвили сделал прогноз о вылете ФК «Монако» из Лиги Чемпионов. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По мнению эксперта, футбольный клуб, уже дважды проигравший ПСЖ «с таким счетом», обречен.

«„Монако“ не пройдет дальше. Кто их первый соперник? „Бенфика“?! Они стоят друг друга. Но „Бенфика“ „Монако“ обыграет», — считает Кушанашвили.

Он также прокомментировал способности футболиста Александра Головина. На взгляд телеведущего, уровень игрока, который практически не выходит на поле, — это не «Монако», а «Знамя Труда».