Ведущий Кушанашвили спрогнозировал вылет «Монако» из Лиги Чемпионов
После премьеры документального сериала «Мама, мы — ЦСКА!» телеведущий Отар Кушанашвили сделал прогноз о вылете ФК «Монако» из Лиги Чемпионов. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По мнению эксперта, футбольный клуб, уже дважды проигравший ПСЖ «с таким счетом», обречен.
«„Монако“ не пройдет дальше. Кто их первый соперник? „Бенфика“?! Они стоят друг друга. Но „Бенфика“ „Монако“ обыграет», — считает Кушанашвили.
Он также прокомментировал способности футболиста Александра Головина. На взгляд телеведущего, уровень игрока, который практически не выходит на поле, — это не «Монако», а «Знамя Труда».