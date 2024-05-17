Ванчопе рассказал, что перешел из баскетбола в футбол благодаря случаю | 360°

17 мая 2024, 12:31
Ванчопе рассказал, что перешел из баскетбола в футбол благодаря случаю
Бывший нападающий «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе рассказал, что вернуться в футбол после баскетбола ему помог случай. Об этом он сообщил RT.
По его словам, он достиг больших успехов, выступая за юношескую сборную по баскетболу. Однако, окончив обучение, он вернулся в Коста-Рику. Там встретился с друзьями и попал на товарищеский матч с юниорами. Игроков не хватало, и Ванчопе попросили выйти на поле.
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«Тогда наставник заявил, что хочет видеть меня в составе. В тот же момент юношеская сборная Коста-Рики квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре», — рассказал спортсмен.
Он добавил, что с тех пор решил остаться в футболе.
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