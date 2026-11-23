У вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева выявили посттравматический остеоартрит коленного сустава. Об этом рассказал главный врач команды Эдуард Безуглов в беседе с изданием «Чемпионат» .

Спортсмен восстанавливается после повреждения, полученного во время игры РПЛ с тольяттинским «Акроном».

«На протяжении нескольких лет мы практически в ежедневном режиме его поддерживаем. В какой-то момент пошло обострение. Сейчас мы возвращаем коленный сустав в кондицию», — сказал врач.

В связи с травмой голкипер не участвовал в первых турах чемпионата России и Кубка страны. Текущий контракт Акинфеева действует до лета 2027 года.

Ранее британское издание The Guardian составило рейтинг футболистов под 35-м номером. Игорь Акинфеев оказался лучшим игроком.