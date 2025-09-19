В нижегородском хоккейном клубе «Торпедо» появился новый игрок

Нижегородское региональное отделение ХК «Торпедо» объявило о пополнении в своих рядах. Александр Яремчук стал частью команды. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Яремчук родился в украинском городе Славута, однако хоккейную карьеру начинал в сургутском клубе «Нефтяник». Позже играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за такие клубы, как «Югра» из Ханты-Мансийска, омский «Авангард», подмосковный «Витязь» и сочинская команда. Переход в Сочи состоялся в ходе сезона 2024/25, куда он перебрался из Омска.

Одним из ярких моментов карьеры Яремчука стала победа вместе с командой «Авангард» в чемпионате 2020/21, хотя сам игрок провел там всего 10 матчей. Всего за свою карьеру в КХЛ Александр сыграл 291 матч, набрал 93 очка (41 гол и 52 передачи). Наибольшее число баллов (37) он набрал в сезоне 2022/23, выступая за команду «Витязь», проведя на льду 64 игры.

Сейчас Яремчук подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом «Торпедо», срок которого истекает 31 мая 2027 года. Номер игрока остался прежним — №85.