В Ижевске завершился первый этап Чемпионата России по биатлону

Чемпионат России по биатлону «Ижевская винтовка» подошел к финишу в Ижевске, завершившись воскресным масс-стартом. В последней гонке соревнований развернулась напряженная борьба между спортсменками Викторией Метелью из Ханты-Мансийска и Викторией Сливко из Тюмени, написал сайт muksun.fm .

Этапы чемпионата выдались непростыми: спортсмены столкнулись с неблагоприятными погодными условиями — сильными снегопадами и ветрами, превратившими лыжню в кашу. Несмотря на трудности, Метеля сумела одержать уверенную победу, завоевав свою первую личную золотую медаль.

Виктория Метеля показала достойные результаты на чемпионате. В индивидуальной гонке на 15 километров она заняла седьмое место, а в сингл-миксте — восьмое. Однако в масс-старте, выступая в идеальном стиле стрельбы и демонстрировав высокую скорость бега, югорская биатлонистка уверенно обошла соперниц, доказав, что победа заслуженна.

Первая гонка этапа принесла Метеле седьмое место в индивидуальном зачете, победителями же стали Сливко, Шевченко и Дербушева. Через два дня в одиночном миксте команда ХМАО в лице Метельной и Серохвостова попала в неприятности из-за штрафа Данилы, финишировав восьмыми.

Победа в масс-старте стала долгожданным достижением для югорской команды, принесшим радость болельщикам и надежду на будущие успехи.