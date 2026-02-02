В Дзержинске прошли соревнования по биатлону имени Николая Круглова

В воскресенье, 1 февраля, в Дзержинске на базе спортивной школы «Магнитная стрелка» состоялись межрегиональные соревнования по биатлону «Кубок двукратного олимпийского чемпиона Николая Круглова». Мероприятие приурочено к 75-летию прославленного спортсмена, написало ИА «Время Н» .

В гонке приняли участие юноши и девушки в возрастных категориях 11–12 и 13–14 лет. Помимо дзержинцев, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Московской и Владимирской областей, а также из Татарстана.

Среди участников были не только биатлонисты, но и представители лыжных гонок, стремящиеся объединить свои навыки в катании на лыжах со стрельбой из винтовки.

Почетный вице-президент союза биатлонистов России Владимир Мелихов подчеркнул значимость подобных соревнований для развития биатлона как вида спорта.