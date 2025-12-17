Усман Дембеле получил награду лучшего игрока года от ФИФА

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле выразил благодарность после того, как был признан лучшим игроком 2025 года по версии ФИФА. Об этом сообщил сайт RT .

«Я хотел бы поблагодарить всех своих одноклубников. Тяжелый труд окупается. Я благодарю свою семью и ПСЖ. Спасибо Джанни Инфантино, я получил ваше сообщение на свой день рождения», — сказал Дембеле.

За прошедший сезон футболист отметился 33 голами и 13 результативными передачами в 49 матчах. В сентябре он также был лидером в голосовании за «Золотой мяч».