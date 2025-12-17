Усман Дембеле получил награду лучшего игрока года от ФИФА
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле выразил благодарность после того, как был признан лучшим игроком 2025 года по версии ФИФА. Об этом сообщил сайт RT.
«Я хотел бы поблагодарить всех своих одноклубников. Тяжелый труд окупается. Я благодарю свою семью и ПСЖ. Спасибо Джанни Инфантино, я получил ваше сообщение на свой день рождения», — сказал Дембеле.
За прошедший сезон футболист отметился 33 голами и 13 результативными передачами в 49 матчах. В сентябре он также был лидером в голосовании за «Золотой мяч».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте