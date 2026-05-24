Усик на поединке в Египте защитил три чемпионских титула

Боксер Усик победил в поединке против Верхувена у пирамид Гизы

Боксерский поединок у пирамид Гизы в Египте завершился победой украинца Александра Усика. Он выиграл у нидерландца Рико Верхувена, сообщил «Спорт-Экспресс» .

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, завершился на предпоследнем. По очкам вел Верхувен, но Усику к окончанию встречи удалось усилить атаки и отправить соперника в технический нокаут. Судья остановил бой.

Усик по-прежнему не понес ни одного поражения на профессиональном ринге. На его счету 25 побед, из них 16 нокаутом. На встрече в Египте он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее боксер Даниэль Дюбуа вернул титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. Бой против Фабио Уордли прошел в Великобритании и тоже завершился техническим нокаутом.