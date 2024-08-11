Ушла из жизни олимпийская чемпионка по легкой атлетике Зыбина

Олимпийская чемпионка в толкании ядра, легкоатлетка Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга.

Зыбина была одной из первых советских олимпийских чемпионок и заслуженным мастером спорта СССР. Она пережила блокаду Ленинграда и выигрывала золото на Олимпийских играх 1952 года, серебро в 1956 году и бронзу в 1964 году. Также спортсменка участвовала в чемпионатах Европы, где завоевывала золотую и бронзовую медали.

Комитет по физической культуре и спорту выразил соболезнования родным и близким выдающейся легкоатлетки.

«В эти трудные часы мы скорбим вместе с вами, наши сердца переполнены грустью. Светлая память», — указали в пресс-службе.

Ранее в возрасте 99 лет умер многократный чемпион мира на дистанции 500 метров в конькобежном спорте Юрий Сергеев. Он был заслуженным тренером СССР и судьей Всесоюзной категории.