«Урал» предложил полузащитнику Акбашеву контракт на два года

Полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев может пополнить ряды екатеринбургского «Урала», сообщил Metaratings.ru.

«Урал» предложил игроку контракт на два года. Руководство ФК намерено обсудить трансфер с администрацией «Черноморца». Акбашеву дано время до 23 июня, когда команда возвращается из отпуска, чтобы определиться с решением о переходе.

Спортсмен отличился в прошедшем сезоне, заняв первое место среди полузащитников МЕЛБЕТ-Первой лиги и войдя в тройку бомбардиров по системе «гол+пас». Он забил девять голов и сделал восемь результативных передач в 28 встречах.

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