Умер тренер нескольких титулованных фигуристов Фрэнк Кэрролл

Тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер в возрасте 85 лет

Американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер в возрасте 85 лет. Ассоциация фигурного катания США объявила об этом на своей странице в Facebook*.

«Член Залов славы фигурного катания мира и США, Фрэнк сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы», — сообщила пресс-служба.

Ассоциация назвала Кэрролла легендарным тренером и выразила соболезнования. Близкие тренера, по информации пресс-службы, попросили вместо цветов потратить деньги на взносы в его мемориальный фонд, который поддержит американских фигуристов.

Кэррол в разное время тренировал таких именитых спортсменов, как олимпийский чемпион 2010 года Эван Лайсачек, пятикратная чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер Олимпиады Мишель Кван и бронзовый призер Игр в Сочи Денис Тен.

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