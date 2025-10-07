Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина умерла в 20 лет

Гимнастка Елизавета Хоровинкина умерла в возрасте 20 лет. Девушка училась на кафедре спортивных видов гимнастики, сообщил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины в Facebook*.

Хоровинкина впервые пришла заниматься художественной гимнастикой в возрасте четырех лет и за годы выступлений смогла собрать огромную коллекцию наград. Также она имела звание мастера спорта Украины.

«Она была не только отличницей и усердной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела — гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность ощущались в каждом движении», — отметили в публикации.

Причины смерти спортсменки не уточнялись. Родственникам Хоровинкиной выразили слова соболезнования.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.