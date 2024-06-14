Удальцов стал новым главой совета директоров ФК «Пари НН»
Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Александр Удальцов стал новым председателем совета директоров футбольного клуба «Пари НН».
Как уточнил сайт pravda-nn.ru, ранее Удальцов работал директором по спортивным проектам в женском футболе в московском «Динамо».
На посту председателя совета директоров Удальцов заменил Дмитрия Кондратова, который работал директором с лета 2022 года. Сообщается, что заседание совета нижегородского клуба прошло на этой неделе.
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