Удальцов стал новым главой совета директоров ФК «Пари НН»

Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Александр Удальцов стал новым председателем совета директоров футбольного клуба «Пари НН».

Как уточнил сайт pravda-nn.ru, ранее Удальцов работал директором по спортивным проектам в женском футболе в московском «Динамо».

На посту председателя совета директоров Удальцов заменил Дмитрия Кондратова, который работал директором с лета 2022 года. Сообщается, что заседание совета нижегородского клуба прошло на этой неделе.

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