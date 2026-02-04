Турнир по муайтай Emerald Fight 12 пройдет в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на арене дворца спорта «Северная звезда» состоится турнир по муайтай Emerald Fight 12. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на местную федерацию муайтай.

Состязание пройдет 7 февраля. В соревнованиях примут участие ведущие бойцы из Нижнего Новгорода, Подмосковья, Йошкар-Олы, Челябинска и Рязани. Всего запланировано семь поединков.

Одним из главных событий вечера станет поединок в весовой категории 71 килограмм между чемпионом мира по версии SENSHI Айком Даниеляном из Кстова и челябинцем Алексеем Блиновым (Дровосек).