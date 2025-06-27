Турецкий «Серикспор» проявил интерес к экс-полузащитнику «Торпедо» Горбунову

Футбольный клуб из Турции «Серикспор» рассматривает возможность подписания контракта с экс-игроком российского «Торпедо» Игорем Горбуновым. На сегодняшний день полузащитник остается свободным агентом, сообщил Metaratings.ru .

Ранее появилась информация, что новым наставником «Серикспора» назначен известный тренер Сергей Юран, а контрольный пакет акций клуба перешел к бывшему владельцу ФК «Химки» Туфану Садыгову, владеющему теперь половиной клуба.

Кроме «Серикспора», интерес к услугам Горбунова выразили российские клубы «Ротор», «Арсенал» и белорусский «МЛ Витебск».