Турецкий «Серикспор» проявил интерес к экс-полузащитнику «Торпедо» Горбунову

Футбольный клуб из Турции «Серикспор» рассматривает возможность подписания контракта с экс-игроком российского «Торпедо» Игорем Горбуновым. На сегодняшний день полузащитник остается свободным агентом, сообщил Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что новым наставником «Серикспора» назначен известный тренер Сергей Юран, а контрольный пакет акций клуба перешел к бывшему владельцу ФК «Химки» Туфану Садыгову, владеющему теперь половиной клуба.
Кроме «Серикспора», интерес к услугам Горбунова выразили российские клубы «Ротор», «Арсенал» и белорусский «МЛ Витебск».
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