Турецкий «Галатасарай» отказался от покупки Вендела у «Зенита»

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» вышел из переговоров с петербургским «Зенитом» по трансферу полузащитника Вендела. Об этом написал в соцсетях журналист и инсайдер Руди Галетти, сообщил «Петербургский дневник».

Накануне руководство «Гаталасарая» предприняло последнюю попытку подписать бразильца, увеличив предложение. Однако «Зенит» был непреклонен и дал понять, что никаких скидок на лучшего игрока команды не будет.

Отмечается, что контракт Вендела с петербургским клубом истекает летом 2027 года.

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